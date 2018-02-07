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Şanlıurfa'da terör propagandasına 10 tutuklama

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyada 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 07.02.2018 - 16:23..
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Şanlıurfa'da terör propagandasına 10 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiyi gözaltına aldı.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., M.Ç., P.K., M.L., S.A., S.Y., H.T., Ş.K., A.F. ve Suriye uyruklu M.H., çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden A.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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