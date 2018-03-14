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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandı.

AA | 14.03.2018 - 23:17..
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Diyarbakır karayolunun 25. kilometresindeki Erkonağı Mahallesi mevkisinde İbrahim Bağcı idaresindeki 63 KV 952 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 ED 998 plakalı otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada sürücü Bağcı ile otomobillerde bulunan Rabia Bağcı ve öğretmen oldukları öğrenilen Ahmet Künet, Saadet Kurtbal, Serap Temizsoy ve Yasemin Ünsal yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada öğretmenlerin Dönemeç, Yığınot ve Değirmenoluk kırsal mahallelerindeki ilkokullarda görev yaptığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

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