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Trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Şanlıurfa'da otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı tır şoförünü, 5 el ateş ederek yaraladı.

İHA | 22.01.2018 - 16:51..
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Trafikte ‘yol verme’ nedeniyle tır şoförü İbrahim M. ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Otomobil sürücüsü, tır şoförü İbrahim M.’ye 5 el ateş etti. Yaralanan İbrahim M., olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.

Trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu VİDEO

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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