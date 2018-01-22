Trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Trafikte ‘yol verme’ nedeniyle tır şoförü İbrahim M. ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Otomobil sürücüsü, tır şoförü İbrahim M.’ye 5 el ateş etti. Yaralanan İbrahim M., olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.