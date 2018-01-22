Trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirmiş oldu.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatlarındaki son durum.

Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda Çorlu-Ankara seferini yapacak uçağın yolcusu apronda sigara içince pilot uçuşunu iptal etti. Yolcu M.A'ya 109 lira ceza kesildi.

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan IKBY eski lideri Mesud Barzani, savaş ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirterek, "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

Bir 'endişeliyiz' mesajı da Barzani'den

Almanya’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları iki camiye saldırıda bulundu. Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

1 PKK'nın sivil yalanı Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.

2 Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki tek tarafları eylemlerini "Türkiye'yi çıldırttı" şeklinde yorumladı.

3 Afrin harekatında milli mühimmat damgası Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar yerli mühimmatta başı çekiyor.

4 Afrin operasyonunda son durum Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı hız kesmeden devam ediyor.

5 Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı Türkiye'nin Afrin'de PYD'yi vurmaya başlamasının ardından açıklama yapılan ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin kendilerini uyardığını açıkladı.

6 Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı YPG'li üst düzey terörist, Rusya'nın kendilerine haksızlık yaptığını ve ihanet ettiğini savundu.