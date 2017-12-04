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Şanlıurfa'da traktör sulama kanalına düştü

Pamuk tarlasında çalışan işçileri taşıyan traktör sulama kanalına devrildi: 7 kişi ise boğulmaktan çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

DHA | 04.12.2017 - 21:22..
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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 47’inci kilometresindeki Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi.

6 ÇOCUK TRAKTÖRDEYDİ

Pamuk çalıştıkları tarlasından evlerine dönen işçilerin çocuklarını taşıyan Mustafa Yel'in kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Mardin Ana Sulama Kanalı'na devrildi.

Şanlıurfa'da traktör sulama kanalına düştü

ÇOCUKLAR KURTARILDI

Kazada sürücü ile traktör römorkundaki 6 çocuk yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Traktörün sulama kanalına düştüğüne gören vatandaşlar, kanala atlayarak sürücü Mustafa Yel ile adları öğrenilmeyen 6 çocuğu sağ olarak sudan çıkardı.

Şanlıurfa'da traktör sulama kanalına düştü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 kişi tedbir amaçlı olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da traktör sulama kanalına düştü

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