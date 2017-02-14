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Şanlıurfa'da uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Şanlıurfa'da bir kişinin üzerinden sentetik uyuşturucu ile bacaklarına sarılı halde 167 gram eroin ele geçirildi.

14.02.2017 - 14:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotimleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Bu sırada durumundan şüphelendikleri Ömer Y'nin üzerinde arama yapan ekipler, sigara kutusunda 14 gram sentetik uyuşturucu buldu.

BACAKLARINA SARILI..

Otobüsten indirdikleri şüphelinin üstünü detaylı inceleyen ekipler, şahsın bacaklarına sarılı vaziyette gizlenmiş 167 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu belirtilen Ömer Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

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