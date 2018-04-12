Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 asker yaralandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

3 ASKERİMİZ YARALANDI

Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlerle çatıştı. Çatışmada, üç asker ile şüphelilerden Resul E. (36) yaralandı.

Yaralı askerler ile şüpheli Resul E, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.