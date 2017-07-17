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Şanlıurfa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Akçakale'de 11 bin 800 kök hint keneviri ve 2 kilo esrar geçirilen tarlanın sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.07.2017 - 09:43
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Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçi İ.A.'nın tarlasınaa kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla İ.A.'nın Pekmezli Mahallesi'ndeki tarlasına operasyon düzenledi.

EKE GEÇİRİLENLER

Tarlada yapılan aramada 11 bin 800 kök kenevir ele geçiren jandarma, ayrıca 2 kilo kubar esrar buldu.

TUTUKLANDI

Esrar ve kenevire imha etmek üzere el konulurken,  jandarmanın gözaltına aldığı tarla sahibi, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

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