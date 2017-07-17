Şanlıurfa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK'lılar tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Avrupa ve Amerika'da yayın yapan gazeteler, şu sıralar ülkesini karalayan Türk yazarların yazılarıyla dolu.

Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'la gittiği bir mekanda hayranları tarafından fotoğraflandı.

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Ayısıyla motora binen Rus, görenleri şaşırttı

Köpeğin, kedinin hatta kuşun bile motosiklete bindiğini görmüştük. Ancak Rusya'da yaşayan bir hayvansever, işi biraz abarttı.