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Şanlıurfa'da uzman çavuş intihar etti

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Bilal B., evinde tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

DHA | 27.02.2018 - 14:04..
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Olay, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin, memleketi Konya'ya gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Bilal B., iddiaya göre, işe gelmeyince arkadaşları endişelenerek, durumu komutanlarına iletti.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Askerlerin durumu bildirmesi ile eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, uzman çavuşu, yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü.

Tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Uzman Çavuş Bilal B.'nin cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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