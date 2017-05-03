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Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri, Romanya, Almanya, Fransa ve Çin'e ihraç ediliyor.

03.05.2017 - 12:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Haşimiye Meydanı'nda bulunan Demirciler Çarşısı'ndaki 4 imalathanede kebap şişi üretimi yapılıyor. Çeşitli boy ve ebatlarda üretilen şişler, ülke kenelindeki kentlere satılıyor. Türüne göre değişen kebap şişleri, Romanya, Alman, Fransa ve Çin gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Demirden 30 yıldır şiş üretimi yapan Mehmet Kaşıkçıoğlu, kebabın sırrının şişlerde olduğunu söyledi. Demir ustası Mehmet Kaşıkçıoğlu, günlük imal ettikleri 5 çeşit kebap şişlerini yurtiçine satışın yanı sıra yurt dışına da ihraç ettiklerini belirtti. Elle yapılan şişlerin daha sağlıklı olduğunu ifade eden Kaşıkçıoğlu, şunları söyledi:Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

"ŞİŞLERE DİKKAT"

"Ben 30 yıldır demircilik işiyle uğraşıyorum. Daha önceden farklı demir işlerine ağırlık veriyorduk. Ancak zamanla teknolojiye yenik düşerek, sadece kebap şişine döndük. Şanlıurfa’da 4 dükkanda kebap şişleri yapılıyor. Metrelerce uzunluğundaki demir şişleri önce kesiyoruz. Daha sonra kızgın ateşte közledikten sonra orak üzerinde çekiçle döverek son şeklini veriyoruz.

"DAHA SAĞLIKLI VE DAYANIKLI"

Bizim elle yaptığımız bu şişler, daha sağlıklı ve dayanıklıdır. Yıllardır bu işyerimizde 5 çeşit kebap şişi üretiyoruz. Günlük 500 ile bin civarında şiş yapıyoruz. Bu şişlerimizin çeşitleri Adana, patlıcanlı, kuşbaşı ve ciğer şişi olarak biliniyor. Burada ürettiğimiz bu şişleri Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Özellikle yurt dışından da sipariş verenler var. Romanya, Almanya, Fransa ve hatta Çin’e bile kebap şişlerini götürenler var. Bu şişler sıhhidir ve diğer şişlere göre daha iyidir. Kebaplar bu şişlerimizde daha iyi piştiği için lezzeti şişinde yatmaktadır."

Kentteki lokanta işletmecileri ise fabrikasyon şişlerini kullanmadıklarını özellikle Şanlıurfa’da yapılan demir şişlerini terhcih ettiklerini ifade etti.


Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da yapılan kebap şişleri ihraç ediliyor

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