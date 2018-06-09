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Şanlıurfa'da yasak aşk tartışması kanlı bitti

Gelininin annesiyle aşk yaşayan Hasan Y., bu ilişkiye karşı çıkan eşine parke taşıyla vurup burnunu ısırdı. Elif Y., 28 yıllık eşinden şikayetçi oldu.

DHA | 09.06.2018 - 12:51..
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde usta kuaför öğreticisi olan Elif Y., 28 yıllık eşi Hasan Y.'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığını öğrendi.

KUMA GETİRMEK İSTEDİ

Hasan Y., eşine, Zekiye A.'yı kuma getirmek istediğini söyledi. Elif Y., karşı çıkınca eşinin şiddetine maruz kaldı.

PARKE TAŞIYLA VURUP, BURNUNU ISIRDI

Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen Hasan Y., geçen hafta sokak ortasında Elif Y.'yi dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı Elif Y, baygın halde Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yasak aşk tartışması kanlı bitti

SAVCILIĞA GİTTİ

Elif Y.'nin başına ve eline 23 dikiş atıldı. Taburcu olan Elif Y., ölüm korkusu yaşadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KIZINI DA DÖVDÜ

Yaşadıklarını anlatan Elif Y. "Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Aksi takdirde beni veya kızlarımı öldürecek" diye konuştu.

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