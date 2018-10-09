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Şanlıurfa'da yeni bir tapınak keşfedildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen Başbük arkeoloji kazılarında, Sin Tapınağı olduğu tahmin edilen Yeni Asur Dönemine tarihlenen tapınak bulundu.

Özel Haber | 09.10.2018 - 13:42..
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MÖ 1000 - MÖ 612 tarihlerinde yaklaşık 3 bin yıllık ana kayaya kazılmış oval girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak keşfedildi. Merdivenle inilen tapınaktaki 7 adet resim daha önce Türkiye'de benzeri olmayan türde farklı çizimler içeriyor. Arkeologlar, tapınakta benzersiz tasvir edilmiş Tanrı ve Tanrıça resimlerini buldu. Tapınakta resmi yer alan tanrı ve tanrıçalar; Şamaş, İştar, Sin, Asur ve Hava Tanrıçası. Betimlemelerden tapınağın bir Sin Tapınağı olabileceği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da yeni bir tapınak ve Asur tanrı figürleri keşfedildi

Şanlıurfa'da yeni bir tapınak keşfedildi

TAPINAKTAKİ TANRI VE TANRIÇA TASVİRLERİ KUZEYE BAKIYOR

Tanrıların hepsi kuzeye bakar şekilde resmedilmiş durumda. Bunlardan yola çıkarak buranın bir Sin Tapınağı olabileceği düşünülüyor. Resimlerin önünde bir seki ana kayaya oyulmuş hediyelerini bu alana bırakmışlar. Ana kayaya oyularak galeri şeklindeki dik basamaklı yapının içinde bulunan resimlerin bir benzerine şu ana kadar Türkiye’de rastlanılmadı.

Şanlıurfa'da yeni bir tapınak keşfedildi

Şanlıurfa'da yeni bir tapınak keşfedildi

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