Şanlıurfa'da yıldırım çarpan kadın öldü

Siverek'te koyun otlatan Şükran Akdemir ve 16 yaşındaki kızı Melek Akdemir, yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne Akdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ KIZ YARALI KURTULDU

Mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı. Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.