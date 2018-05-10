taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2330
EURO
5,0519
ALTIN
179,77
PETR
77,4100

Şanlıurfa'da yıldırım çarpan kadın öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 40 yaşındaki Şükran Akdemir, yıldırım çarpması sonrası hayatını kaybetti.

DHA | 10.05.2018 - 23:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Siverek'te koyun otlatan Şükran Akdemir ve 16 yaşındaki kızı Melek Akdemir, yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne Akdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da yıldırım çarpan kadın öldü

ANNE HAYATINI KAYBETTİ KIZ YARALI KURTULDU

Mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı. Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'da yıldırım çarpan kadın öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Antalya'da dolu yağışı
Antalya'nın bazı kısımlarında dolu yağışı görüldü. Dolu yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına neden olurken, 20 santimetreye yakın kalınlığa ulaştı.
Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü
Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen 23 yaşındaki Yücel Şahin hayatını kaybetti.
Tokat'ta 160 bin kök haşhaş yakalandı
Erbaa'da jandarma 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen haşhaşlar imha edildi.
Boğazında ekmek kalan kadın öldü
Adana'da yemek yerken boğazına ekmek kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM