Şanlıurfa’da YKS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Genç nüfus yoğunluğu ve 19.4 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek YKS için tüm hazırlıklar yapıldı.

Sınavın olduğu saatlerde okul çevrelerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının yapılmayacağı Şanlıurfa’da, öğrencilere yönelik ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖSTEREN BEDAVA GİDECEK

YKS’ye girecekler ücretsiz toplu taşıma hizmetinde sınav giriş belgelerini göstererek faydalanacak. Ayrıca toplu taşıma hizmeti özellikle okul bölgelerinin olduğu güzergahlar için yoğunlaştırıldı.

Sınav öncesi öğrencilere başarılar dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlara da çağrı yaparak gürültü oluşturabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.