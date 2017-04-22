Şanlıurfa'da yoğun güvenlik önlemleri

Suriye'den bir hafta önce 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerinde sansasyonel eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirtilen kadın teröristin dün polislerin kendisi fark etmesiyle Suruç İlçesi'nde, mezarlık yakınlarında içerisinde bulunduğu bomba yüklü otomobili patlatmasının ardından polis kent genelinde alarma geçti.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR VE KİŞİLER ARANDI

Olası saldırının önlendiği olayın ardından polisler, kent merkezinde ve ilçelerinde şüpheli araç ve kişileri durdurup aradı. Araçlarda arama yapıp evrak kontrolü yapan ekipler, kişilerin de üst araması ile kimlikleri kontrol edildi.

ZIRHLI ARAÇLARLA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kamu kurum binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte halkın yoğunlukta bulunduğu bölgelerde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.



































