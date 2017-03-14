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Şanlıurfa’da yürüyüş ve gösterilere yasak

Şanlıurfa'da 8 Nisan'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, gibi etkinlikleri yasaklandı.

14.03.2017 - 20:09
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ASD

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 ay süreyle kent merkezi ve ilçelerinde yapılacak etkinliklere ilişkin düzenleme yapıldığı duyuruldu.

YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİLERİLERE YASAK

OHAL kapsamında alınan karar ile il merkezi ve ilçelerde siyasi parti, kamu kurumları, kamu yararına çalışan dernek ve üniversitelerin yapacağı dışında kalan etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mahalli İdare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler ile siyasi partilerin halkoylaması faaliyetleri dışında kalan diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi(m) bendi gereği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden 10 Mart 2017 ile 08 Nisan 2017 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Ayrıca siyasi partilerin halk oylaması faaliyetleri, mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir."

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