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Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

Şanlıurfa'da evinde zehirlendiği ileri sürülen 2 kediyi çöp konteynerine atan bir kadının görüntüsü sosyal medyada tepkiye yol açtı.

07.11.2017 - 15:47
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Muradiye Mahallesi'nde 10 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre adı öğrenilmeyen yaşlı bir kadın evinde zehirlenen ve kuyruğundan tuttuğu 2 kediyi çöpe atması görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kediyi kuyruğundan tutarak çöpe götüren kadının bu görüntüsü cep telefonuyla arkasından ilerleyen bir kişi tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kedileri çöp konteynerine attı.

TEPKİ TOPLADI

Yaşanan olayın ardından çöpe atılan kedilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, kedileri yaşlı kadının zehirlediğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin artması üzerine kedileri çöp konteynerine atan kadının Suriyeli olduğu ve mahalledeki evinden taşındığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

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