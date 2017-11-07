Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

Muradiye Mahallesi'nde 10 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre adı öğrenilmeyen yaşlı bir kadın evinde zehirlenen ve kuyruğundan tuttuğu 2 kediyi çöpe atması görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kediyi kuyruğundan tutarak çöpe götüren kadının bu görüntüsü cep telefonuyla arkasından ilerleyen bir kişi tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kedileri çöp konteynerine attı.

TEPKİ TOPLADI

Yaşanan olayın ardından çöpe atılan kedilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, kedileri yaşlı kadının zehirlediğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin artması üzerine kedileri çöp konteynerine atan kadının Suriyeli olduğu ve mahalledeki evinden taşındığı öğrenildi.





