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Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

Siverek'te zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

07.10.2017 - 21:11
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Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi.

2 POLİS YARALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

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