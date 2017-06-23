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Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi

Siverek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için görevli zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 özel harekatçı yaralandı.

23.06.2017 - 10:17
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Sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen kazada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Harran ziyareti için Şanlıurfa'ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

6 POLİS YARALANDI

Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi


Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi

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