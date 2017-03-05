Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı.

TAŞLI - SOPALI KAVGA ÇIKTI: 6 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.









