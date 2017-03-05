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Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Şanlıurfa'da bir düğüne katılan davetliler arasında, halay başı olma nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

05.03.2017 - 14:53
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Öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı.

TAŞLI - SOPALI KAVGA ÇIKTI: 6 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.

Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

Şanlıurfa’daki düğünde halay başı kavgası çıktı

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