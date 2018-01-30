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Şanlıurfalı anne türkü söyleyerek doğum yaptı

Şanlıurfa'da doğum yapan bir anne doğum esnasında "Urfalıyım ezelden" türküsünü söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 30.01.2018 - 18:30..
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doğum

Şanlıurfa’da özel bir hastanede çekildiği iddia edilen görüntülerde, hastanede sedyede uzanan ve ismi öğrenilemeyen bir anne doğum, “Urfalıyım Ezelden” türküsünü söylüyor.

EBE DE EŞLİK ETTİ

Sezaryenle doğum yaptığı öğrenen kadın, sedyede türkü söylerken doğumu gerçekleştiren doktor tebessüm ederek, ebe ise kafasını sallayarak eşlik ediyor.

Görüntüyü kaydeden diğer kadın ise doktora “Hocam bir oynayın” diyor. Doğum sonrası bir sağlıklı bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenilen annenin görüntülerde, bebeğini kucağına alarak “Bu da benim prensesim, hoş geldin kuzum” diyerek defalarca öpmesi de yer aldı.

Türkü söyleyerek doğum yaptı VİDEO

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