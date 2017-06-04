Şanlıurfa'nın tek kadın itfaiye eri

Ön yargılara ve mesleğinin zorluklarına rağmen görevini hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşayan Kübra Şiş, yakınlarının bile başta karşı çıkmasına aldırış etmeden aldığı eğitimle yangınlardan kazalara, kurtarma operasyonlarından diğer konulara kadar birçok farklı görevde işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

SPORUNUN ARDINDAN MESAİSİNE BAŞLIYOR

İtfaiye Daire Başkanlığındaki görevlilerin yakından ilgilendiği Şiş, duayla başladığı mesaide, sabah sporunun ardından istemese de kentten gelecek anonsları beklemeye başlıyor.