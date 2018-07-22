Şanlıurfa'ya tarım müzesi kurulacak

3İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor
İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak ünlenen 64 yaşındaki Charles Bronson aldatıldı. Eşi Paula Williamson, tatil için gittiği İspanya'da iki erkekle samimi pozlar verdi.
6Kediciklerin ilk ifadeleri
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kediciklerin ifadeleri ortaya çıktı
7Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı
Bakan Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğini dile getirdi.