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Şanlıurfa'ya tarım müzesi kurulacak

Şanlıurfa'da, tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için tarım müzesi kuruluyor.

AA | 22.07.2018 - 12:07..
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