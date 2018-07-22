Şanlıurfa'ya tarım müzesi kurulacak

Londra'da yaşayan Richard Browning 'Iron Man' filminden esinlenerek uçabilen bir kıyafet yaptı. Tasarım harikası kıyafet 443 bin liraya satışta...

London Anniversary Games'te kadınlar 3000 metrede yarışan Worku, önde götürdüğü yarışın bitimine 200 metre kala bitiş çizgisini geçtiğini zannetti. Bu hatası kendisine pahalıya patladı.

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Hava yükünün 26 milyon tonu Türkiye'den taşındı

Türkiye'deki tüm havalimanlarından 2007-2017 yılları arasında icra edilen geliş-gidiş seferlerinde 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.