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Şans Topu 1 kişiye güldü

Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişi yapıldı.

AA | 11.07.2018 - 22:53..
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.

ESENYURT'A ÇIKTI

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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