Şans Topu'nda 5+1 bilen 3 kişi çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi.