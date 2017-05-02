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Sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da 18 yaşından küçük bir kişinin DEAŞ adına sansasyonel eylem yapacağı istihbaratı alan ekipler, çalışma başlattı.

02.05.2017 - 17:13
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Güngören'de düzenlediği operasyonda B.F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.F.K. çıkartıldığı mahkemece tarafından serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ, TEKRAR YAKALANDI

18 yaşından küçük B.F.K.'nın serbest bırakılmasına yapılan itiraz sonucu yeniden hakkında yakalama kararı çıkartıldı. B.F.K. 27 Nisan'da Konya'da düzenlenen operasyonla tekrar gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan B.F.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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