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Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından Santa Antik kenti, tarihi ihtişamı ve doğal güzelliği ile doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor.

AA | 17.10.2018 - 14:55..
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Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Merkez ilçe Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu bilinen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Santa Antik Kenti, Binatlı, Terzili, Zurnacili, Piştovlu, İşhanlı, Çinganli ve Çakallı olmak üzere 7 mahalleden oluşuyor.

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

ZENGİN MİMARİSİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan tek katlı evler ile kilise ve çeşmenin bulunduğu Santa Anti Kenti, özgün mimariyle yapılmış 300'ü aşkın tek katlı ve dönemin sivil mimarisinin özelliklerini sergiliyor.

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

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