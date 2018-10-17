Santa Antik Kenti doğa severlerin gözdesi

Merkez ilçe Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu bilinen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Santa Antik Kenti, Binatlı, Terzili, Zurnacili, Piştovlu, İşhanlı, Çinganli ve Çakallı olmak üzere 7 mahalleden oluşuyor.

ZENGİN MİMARİSİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan tek katlı evler ile kilise ve çeşmenin bulunduğu Santa Anti Kenti, özgün mimariyle yapılmış 300'ü aşkın tek katlı ve dönemin sivil mimarisinin özelliklerini sergiliyor.