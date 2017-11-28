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Şantaj yapan eski sevgiliye suç duyurusu

İzmir'de kısa süreli birliktelik yaşadığı kişi tarafından hapla uyutularak tecavüze uğrayan kadın, hukuki mücadele başlattı.

DHA | 28.11.2017 - 11:53..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde iş yeri bulunan S.O., bir süre arkadaşlık etmek için yakınlık kurmaya çalıştığı Y.Ç. ile sevgili oldu.

Ancak, kısa süren beraberlik ardından genç kadın, ilişkiyi bitirmek istedi. Tüm ısrarlarına rağmen Y.Ç.'nin ilişkilerini sürdürmeyi kabul etmemesi üzerine S.O., genç kadını son kez konuşmak üzere buluşmaya ikna etti.

HAPLA UYUTUP TECAVÜZ ETTİ, ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

S.O., Y.Ç.'nin içeceğine uyuşturucu hap koyup, Alsancak semtinde kiraladığı eve götürdü. Burada 3 gün boyunca zorla tuttuğu öne sürülen eski sevgilisine tecavüz eden S.O., bununla da kalmayıp çıplak fotoğraflarını çekti.

Şantaj yapan eski sevgiliye suç duyurusu

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Üç gün sonunda S.O.'nun serbest bıraktığı ve yaşadıklarının psikolojik yıkımından kurtulmaya çalışan Y.Ç., cep telefonuna WhatsApp'tan gelen mesajlarla şoke oldu.

17 BİN LİRA GÖNDERDİ

S.O., çektiği çıplak fotoğrafları genç kadına gönderip, bunları internette yayınlamakla tehdit edip, toplam 17 bin TL para istedi. İlk başta eski sevgilisinin istediği parayı veren Y.Ç., S.O.'nun fotoğrafları başka arkadaşlarına da gönderip, başına bir şey gelmesi halinde bunları yayınlamalarını istemesi üzerine, hukuki mücadele başlatma kararı aldı.

Şantaj yapan eski sevgiliye suç duyurusu

Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat'la konuşup yaşadıklarını anlatan genç kadın, eldeki delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadının en büyük kanıtı ise eski sevgilisinin kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ile tehdit mesajları oldu.

17 YIL VE 5 BİN GÜN PAZA CEZASI İSTENDİ

İfadesinde suçsuz olduğunu öne süren S.O. hakkında, savcılık araştırmasından sonra, 'Tecavüz, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 17 yıl hapis cezası ve 5 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, mütaalasını veren savcı, tutuksuz yargılanan S.O.'nun üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada, karar vereceği belirtildi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aylarca şantaj baskısı ile karşılaştığını belirten Y. Ç., eski sevgilisinin, kendisine yaşattığı kabus gibi hayattan sonra çektiği acının karşılığı olan bir ceza almasını beklediğini söyledi.

Şantaj yapan eski sevgiliye suç duyurusu

Şantaj yapan eski sevgiliye suç duyurusu

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