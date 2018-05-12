Şanzımanın içinde 120 bin captagon hap çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Şanlıurfa'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ŞANZIMAN İÇİNDE 120 BİN CAPTAGON HAP

Narkotik polisleri takip ettiği kamyonun Küçükçekmece'de bulunan bir nakliye firmasının deposuna şanzımanları bırakması üzerine operasyon kararı aldı. Polis ekipleri yaptığı baskında şanzımanları getiren N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Getirilen şanzımanları açan narkotik polisleri yaklaşık 21 kilo 500 gram ağırlığında 120 bin captagon hap ele geçirdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan N.G., sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik polislerinin kamyon şanzımanını açması ve uyuşturucu hapları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.