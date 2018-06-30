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Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı

Sakarya'nın Sağanca ilçesinde göl kıyısında yan yana bulunan 10 kafeterya, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebinin kundaklama olduğu üzerinde duruluyor.

DHA | 30.06.2018 - 08:44..
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Sapanca Gölü kıyısında bulunan kafeteryalarda, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yana olan tek katlı yapılar, alev alev yandı.

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı

10 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir iş yerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale ederek söndürdü.

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı

'BÜYÜK ZARAR VAR'

Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir zarar olduğunu belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı'nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini yaptığını, kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu söyledi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaparken, güvenlik kamerası kayıtları da incelenmeye alındı.

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı



Sapanca Gölü kıyısındaki 10 iş yeri alev alev yandı

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