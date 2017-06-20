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Sapanca Gölü son 5 yılın zirvesinde

Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 32,26 metre seviyesine çıkarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

20.06.2017 - 13:35
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehir genelinde etkili olan yağışların, Sapanca Gölü'nde rekor yükseliş sağladığını bildirdi.

Sapanca Gölü son 5 yılın zirvesinde

Gölün son 24 saat içerisinde yağışlarla 7 milyon metreküp su aldığını aktaran Keleş, göldeki seviyenin bir günde 15 santimetrelik büyük bir yükselişle maksimum seviyeyi geçerek 32,26 metreye yükseldiğini vurguladı.

SAKARYA'NIN 39 GÜNLÜK SU İHTİYACINA DENK GELİYOR

Keleş, bu artışın Sakarya'nın 39 günlük su ihtiyacına denk olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Şehir genelinde etkili olan yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'müz son 24 saatte 7 milyon metreküp su aldı. Bu miktar ile göl seviyemiz sadece bir günde 15 santimetre yükseldi. Sapanca Gölü maksimum seviye olan 32,22 metreyi aşarak 32,26 metre seviyesine ulaştı. Bu rakam son 5 yılda yaz aylarında kaydedilen en yüksek seviye. Hamdolsun bu artış ile son 24 saatte Sakarya'mıza 39 gün yetecek miktarda su geldi. Bu anlamda içme suyu konusunda sorunsuz bir yaz geçireceğiz."

Sapanca Gölü son 5 yılın zirvesinde

SASKİ olarak gölde her an, her saniye gerekli kontrolleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Keleş, 2014 yılında yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle göl seviyesinin 29 metrelere düştüğünü, bunun hem Sapanca Gölü için hem de şehir için ciddi riskleri beraberinde getirdiğini hatırlattı.

Keleş, bu yıl bereketli bir yaz geçirildiğine işaret ederek, "Son gerçekleşen yağışlarla yaz aylarında göl seviyesinde bir rekor kırılmış oldu. Bu durum içme suyu anlamında hem rahat bir yaz dönemi geçireceğimizin habercisi hem de içme suyu kalitesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sapanca Gölü son 5 yılın zirvesinde

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