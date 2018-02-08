Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Sapanca Gölü kıyı şeridinde Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ADASU HES Projesi etrafında ve Sakaryapark bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

250 TORBA ÇÖP TOPLANDI

Açıklamada, SASKİ tarafından düzenli yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, Sapanca Gölü kıyı şeridinden 2 buzdolabı, futbol topları, plastik, metal ve cam şişeler, araç lastiği, leğen, halı, köpük gibi atıklardan oluşan toplam 250 torba çöp toplandığı aktarıldı.

"HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Birçok bölgede sürdürülen temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Yeşili ve mavisiyle bir tabiat harikası olan şehrimizde bu güzelliklere sahip çıkmak tüm Sakaryalıların görevi. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.