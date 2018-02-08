taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.351
USD
3,8174
EURO
4,6746
ALTIN
160,62
PETR
64,8200

Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

Sapanca Gölü kıyısında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

DHA | 08.02.2018 - 16:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Sapanca Gölü kıyı şeridinde Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ADASU HES Projesi etrafında ve Sakaryapark bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

250 TORBA ÇÖP TOPLANDI

Açıklamada, SASKİ tarafından düzenli yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, Sapanca Gölü kıyı şeridinden 2 buzdolabı, futbol topları, plastik, metal ve cam şişeler, araç lastiği, leğen, halı, köpük gibi atıklardan oluşan toplam 250 torba çöp toplandığı aktarıldı.

Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

"HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Birçok bölgede sürdürülen temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Yeşili ve mavisiyle bir tabiat harikası olan şehrimizde bu güzelliklere sahip çıkmak tüm Sakaryalıların görevi. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

Sapanca Gölü'nden 250 torba çöp çıkarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

135
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

510
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

139
E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet soyağacı sorgulama

73
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

79
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

142
3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM