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Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, beton mikseri Sapanca Gölü'ne akan dereye yuvarlandı.

14.07.2017 - 09:57
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Dün gece, Sapanca Gölü'nü besleyen Keçi Deresi'nin üst kesimlerindeki yatağına bir beton mikseri yuvarlandı. Kaza sonrası beton mikserinin deposunda bulunan yaklaşık 100 litre mazot ve yağ dereye aktı. Deredeki kirlenmeyi gören vatandaşlar Sapanca Kaymakamlığı'na haber verdi.

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Kaymakamlık, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Sapanca Belediyesi ekiplerini bölgeye çağırdı. SASKİ ekipleri yakıtın göle karışmaması için vidanjörle deredeki mazotun bulunduğu kısımları çekti. Önlem olarak derenin gölle birleştiği kesime bariyer çekildi.

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

"TEMİZLENMİŞ OLACAK"

Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Gölü'ne akan Keçi Deresi'nde mazot ve yağ aktığı yönünde şikayet aldıklarını belirterek şöyle dedi:
"Kaymakamlık olarak emniyet müdürlüğümüz ve belediyemize durumu ileterek olay yerine geldik. Emniyetten aldığım bilgiye göre derenin yukarı tarafta bulunan bir güzergahında beton mikseri dereye devrilmiş. Araçta bulunan yaklaşık 100 litre mazot ve yağ dereye akmış, dereden de göle kadar ulaşmış durumda. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri derenin göle akan bölümüne bariyerler kurarak söz konusu petrol ürünlerinin göle karışmasını engellemek için mücadele ediyorlar. Sonrasında ise vidanjör ile bu petrol ürünlerinin yüzdeki bölümünü temizleyecekler. Görebildiğimiz kadarıyla göle çok fazla bir akaryakıt ulaştığını düşünmüyoruz. Son anda müdahale edildi. Fazla bir çevre kirliliğine yol açmadan temizlenmiş olacak."

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

Sapanca Gölü'ne akan dereye araç devrildi

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