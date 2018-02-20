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Sapanca Gölü'ne zemzem mayası

Sakarya'da, umreden dönen Ebubekir Tuncer, herkesin yararlanması için Sapanca Gölü'ne zemzem döktü.

DHA | 20.02.2018 - 13:20..
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Esnaflık yapan Ebubekir Tuncer, 2 hafta önce umreden döndüğünü belirterek elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı.

"HERKES ZEMZEMDEN NASİBİNİ ALSIN"

Ebubekir Tuncer göl kenarında cep telefonuyla yaptığı kayıtta, "2 hafta önce umredeydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki burada Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır mı, olur mu?" diyerek yanında bulunan özel bir okulda öğretmenlik yapan Ömer Bektaş'a danıştı.

Sapanca Gölü'ne zemzem mayası

"ZEMZEMİN ATOMLARI SAPANCA GÖLÜ'NE KARIŞACAK"

Bektaş, "Zemzemin mayalama özelliği var. Eğer zemzem bir suya dökülürse suyun miktarı ne kadar olursa olsun o suyu mayalamış olur. İlmi olarak da bir hakikat; atomlarla ilgili bir konu. Şöyle ki sıvıdaki iletkenlikten dolayı buraya dökülen zemzemin atomları bu Sapanca Gölü'ndeki bütün su damlarıyla bütünüyle iletişime geçiyor." diyerek onay verdi. Tuncer bunun üzerine suyu göle döktü.

Sapanca Gölü'ne zemzem mayası

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