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Sapığa meydan dayağı

Fatih'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi.

DHA | 02.07.2018 - 12:39..
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Fatih Eminönü'nde esnaflık yapan İsmail Daşdemir, yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunan kişiyi gördü.

Sapığa meydan dayağı

İsmail Daşdemir, yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi.

Sapığa meydan dayağı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Sapığa meydan dayağı

"AŞIRI DERECEDE DÖVDÜM"

Olayı anlatan Daşdemir, “Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum." diye konuştu.

Sapığa meydan dayağı



Sapığa meydan dayağı



Sapığa meydan dayağı



Sapığa meydan dayağı



Sapığa meydan dayağı

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