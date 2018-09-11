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S.Arabistan'da kadın-erkek kahvaltı tutuklaması

Suudi Arabistan'a bir adam kadın iş arkadaşıyla kahvaltı ederken kaydettiği 30 saniyelik videonun "yakışıksız" bulunması nedeniyle tutuklandı.

DHA | 11.09.2018 - 18:59..
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Bir otel çalışanı olan Mısırlı adam, sosyal medya takipçilerine “bize katılın” diyerek kadın iş arkadaşıyla birlikte ettiği kahvaltıya davet etti.

Tepeden tırnağa çarşaflı olan kadının, videoda iş arkadaşına eliyle yemek yedirmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

S.Arabistan'da kadın-erkek kahvaltı tutuklaması VİDEO

TUTUKLANDI

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bu yakışıksız videoda yer alan adamı tutukladı” denilirken, otel sahibini de çalışanlarına “cinsiyetlere göre ayrılmış” bir iş ortamı hazırlamamak sebebiyle işlem yapıldığı duyuruldu.

S.Arabistan'da kadın-erkek kahvaltı tutuklaması

5 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Mısır vatandaşı olan adamın, iş yerinde cinsel saldırı suçundan beş yıl hapis cezasıyla yargılanacağı duyuruldu.

S.Arabistan'da kadın-erkek kahvaltı tutuklaması

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