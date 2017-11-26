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S.Arabistan'ın Hitler benzetmesine İran'dan sert cevap

Tahran-Riyad hattındaki stratejik gerilim sürüyor. Veliaht Prens Selman'ın İran dini lideri Hamaney'i Hitlere benzetmesine sert tepki geldi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 13:52..
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S.Arabistan'ın Hitler benzetmesine İran'dan sert cevap

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Tahran-Riyad hattında gerilim söz düellosuyla sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, İran'ın dini lideri Hamaney'i "Hitler"e benzetmesine İran'ın yanıtı sert oldu.

"TOY VE AKILSIZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a çok sert cevap verdi. Selman'ı adeta "salak" olarak niteleyen Veliaht Prens, Hamaney için söylenen sözleri "toy ve akılsız" olarak yorumladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi, ''Suudi veliaht prensi bölgedeki kötü şöhretli diktatörlerin yolundan giderken onların akıbetini de düşünmeli'' diyerek Krallık yolunda önemli adımlar atan Veliaht Prens Selman'a gözdağı verdi.

HAMANEY'E HİTLER BENZETMESİ

Amerikan New York Times gazetesi'ne konuşan Prens Selman, İran dini lideri Ali Hamaney için "Ortadoğu'nun yeni Hitler'i" ifadesini kullanmıştı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN HATTINDA YAŞANAN SİYASİ GERİLİM

İsrail - Suudi Arabistan flörtleşmesinin bir meyvesi olan bu sürtüşme, geniş çapta büyük etkilere neden oldu. Lübnan'ı hedef alan açıklamalar ile İran'ı eleştiren Suudi Arabistan, Riyad yönetimi ile sürtüşmeli diyalogların içerisine giriyor.

Riyad yönetimi halen mevcut durumu alttan almaya çalışıyor görünse de İran'ın daha ne zamana kadar barışçıl bir politika sürdüreceği belirsizliğini koruyor.

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