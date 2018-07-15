Saraçhane 15 Temmuz Anıtı açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkemizdeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işgal edilmek istenmişti.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, milletimiz her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıktı; hainlere karşı büyük bir direniş gösterdi.

ÖLÜME ABDESTLİ YÜRÜMEK İSTEDİLER

O gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, tarihe not düşülmesi gereken büyük bir kahramanlık gösterdi İstanbullular.

Kurşunlar havada uçuşurken tek endişeleri ölüme abdestsiz yürümemek olan yiğitler, kurşunlara karşı abdest ile kuşanıyorlardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o gece yaşanan bu enstantaneyi gelecek nesillere aktarmak için anıtlaştırdı. Unutmamak ve unutturmamak için yaptırılan “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”nın bugün açılışı gerçekleştirildi.

15 TEMMUZ DİRENİŞİNİN RUHU YANSITILDI

Ölümü göze alarak darbeci hainlere karşı duran ve şehadete yürümeden önce İBB binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıt için gerçekçi silikon heykeller kullanıldı.

Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı üç kişi mizanseni gerçekçi silikon heykeller ile canlandırıldı.

Kahraman vatandaşların hangi şartlar altında süs havuzundan abdest aldıklarını tam olarak anlatmak için tüm kamera kayıtları detaylıca incelendi.

HEYKELLER İÇİN GERÇEK İNSAN KILI VE SAÇI KULLANILDI

Heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edildi.

Heykellerde gerçek insan kılı ve saçı kullanıldı. Kılların her biri tek tek ekildi. Kılların deriden çıkmış izlenimi verilmesi ve yumuşak dokusu ile gerçekçi bir görünüm elde edildi. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi.

Anıt için kullanılan heykeller holywood stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykeller elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz ve zarar görmez yapıda. Ayrıca -30 +80 santigrat derece ısıya kadar dayanıklı. Anıt korunmak için camdan oluşan bir yapı ile çevrelendi.