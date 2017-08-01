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Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde yol yapımında çalışırken şarampole yuvarlanan kepçe operatörü Sercan Tuncar hayatını kaybetti.

01.08.2017 - 00:37
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Sarıoğlan ilçesi Muratbey köyündeki yol yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Sercan Tuncar, aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

CANSIZ BEDENİ KEPÇENİN ALTINDAN ÇIKARILDI

Tuncar, ters dönen tonlarca ağırlığındaki kepçenin altında kaldı. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından hayatını kaybeden Sercan Tuncar'ın cansız bedenini 30 tonluk kepçenin altından çıkardı.

Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Tuncar'ın cesedi Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

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