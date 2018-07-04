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Şarampole devrilen benzin tankeri yandı: 1 ölü

Aksaray'da benzin tankerinin şarampole devrilip alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç, yanarak can verdi.

DHA | 04.07.2018 - 02:34..
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Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana gelen olayda, Ankara'dan Aksaray istikametine giden Adnan Alıç (47) idaresindeki 01 DEK 23 plakalı benzin dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Şarampole devrilen benzin tankeri yandı: 1 ölü

Kazanın hemen ardından başlayan yangın kısa sürede tüm tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tankeri kontrol eden ekipler sürücü Adnan Alıç'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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