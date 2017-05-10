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Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar

Zonguldak'ta kayaya çarpan kamyonetin şarampole düşmemesi için halat kullanıldı.

10.05.2017 - 14:54
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayaya çarpan kamyonet, şarampole düşmemesi için halatla bağlandı.

Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar

Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar

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