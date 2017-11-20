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Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta şarampole yuvarlanan araçtaki bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

20.11.2017 - 02:20
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Uşak yönüne giden Beytullah Durmuş (40) yönetimindeki 64 LE 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden dışarı fırlayan 40 yaşındaki Yasemin Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araç içerisinde sıkışıp itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan sürücü Beytullah Durmuş ile birlikte çocuklardan Feride, Aslı ve Ömer Durmuş, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yasemin Durmuş'un cansız bedeni, Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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