Saray-ı Cedide-i Amire'de kazılar yeniden başlıyor

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı'nın yükselme dönemi padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazıları, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlatılıyor.

OSMANLI'NIN KALBİ

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, Tunca Nehri kenarında Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat'ın yaptırdığı Edirne Sarayı'nı Osmanlı devletinin "kalbi" olarak niteledi.

"PAYİTAHTIN SİMGESİ SARAYDIR"

Erhan Tabakoğlu, "Edirne bir payitaht. Payitahtın simgesi de saraydır. Buradan devlet idare edilmiş, devlet erkanını yetiştiren bir okul varmış, adalet burada tesis edilmiş ve padişahın evi varmış. Bütün uluslararası görüşmelerin yapıldığı önemli bir merkezmiş. 93 Harbi'nden bu yana yanmış, yıkılmış ve yağmalanmış. Bu bizim içimizi acıtıyor. Üniversitemize düşen görev de Edirne'nin değerlerini açığa çıkarmaktır. Burayı tekrar gün yüzüne çıkarabilirsek Edirne şu anda bir ise iki olacaktır." dedi.

EDİRNE SARAYI

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2. Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı. 2. Murat'ın vefatından sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 1. Ahmet, 2. Ahmet, Sultan Mustafa, 3. Süleyman ve 4. Mehmet, sarayı yeni yapılar ekleyerek genişletti.

Topkapı Sarayı’na benzer bir yerleşim planına sahip Edirne Sarayı, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtmaktadır.

İnşasının ardından Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı, 4. Mehmet'in sünnet şöleni gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli oranda tahrip edildi.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILDI

Savaş sırasında cephanelik olarak kullanılan saray, Edirne'nin istila edileceği ve cephanenin Ruslar'ın eline geçebileceği düşüncesiyle dönemin Edirne Valisi Cemil Paşa'nın emriyle havaya uçuruldu.

Saraydan bugüne, mutfağı, Babüssade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılara ulaşabildi.

Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin de bulunduğu Edirne Sarayı kazı alanının, ören yerine dönüştürülerek koruma altına alınması çalışmaları da sürüyor.



