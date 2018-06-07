Saraybosna Film Festivali Soğuk Savaş'la başlayacak

Bosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'ne yoğun katılım bekleniyor. Saraybosna'ya gelecek sinemaseverlerin filmi kurulacak açık hava sinemasında izleme imkanı bulacağı kaydedildi.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ KAZANAN FİLM

Polonyalı yönetmenin 11 Ağustos'ta basın mensuplarıyla bir araya geleceği ifade edildi. Başrollerini Polonyalı oyuncular Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza'nın paylaştığı Soğuk Savaş filmi, 71. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen dalında ödüle layık görülmüştü.

Birbirinden farklı karakterlere sahip bir kadın ve erkek arasındaki imkansız aşkın anlatıldığı film, 1950'lerin Polonya, Berlin, Almanya ve Yugoslavya'sını konu alıyor.