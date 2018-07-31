Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım

Bosna Hersek'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali rekor katılımı ve 42 filmin dünya prömiyerini yapacak olmasıyla ön plana çıkıyor.

Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen festival, bu yıl 10-17 Ağustos tarihlerinde Ulusal Tiyatro'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"REKOR SAYIYA ULAŞTIK"

Festival Müdürü Mirsad Purivatra, basın toplantısında, bu yıl 56 ülkeden 266 filmin gösterileceğini belirterek, "Bu yıl rekor sayıya ulaştık. Festivalde, 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak. Bunun dışında 23 filmin uluslararası gösterimi olacak." dedi.

ÜNLÜ YÖNETMENLER KATILACAK

Saraybosna'daki festivalde gösterilecek fimlerin 18 program başlığı altında toplandığını anlatan Purivatra, bu yılki festivale Oscar ödülleri olan Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ve İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağını söyledi. Farhadi'nin festivalin ana kategorisinde jüri başkanı olduğu bildirildi.