Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul edilen tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 481. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Ülkedeki en eski eğitim kurumu olan ve aynı zamanda dünyada da yaklaşık 5 asırdır eğitimin aralıksız sürdüğü ender okullardan biri olarak gösterilen medresedeki törene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra okulun eski mezunları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

5 ASIRDIR ARALIKSIZ EĞİTİM

Medrese Müdürü Mensur Malkic, yaklaşık 5 asırdır aralıksız eğitim veren Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin, ülke genelinde de aynı düzeyde birçok eğitim kurumunun açılmasına ön ayak olduğunu söyledi.

Malkic, medresenin sadece dini eğitim verilen bir okul değil, aynı zamanda ülkedeki diğer liselerle de omuz omuza ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, "Burada hem Kuran-ı Kerim, din ve hadis dersleri hem de matematik, biyoloji gibi diğer dersler de veriliyor." dedi.

GAZİ HÜSREV MEDRESESİ

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan medresede verilen eğitimin kalitesi, İngilizce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi nedeniyle Boşnak aileler çocuklarını burada okutmaya büyük önem veriyor. Diplomaları diğer liselerin diplomasına denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fakültelerde eğitime devam edebiliyor.