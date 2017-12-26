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Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da normal seviyenin üç kat üstüne çıkan hava kirliliği oranı, insan sağlığını ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

AA | 26.12.2017 - 14:52..
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Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumundan alınan verilere göre, hava kirliliği derecesi dün gece 170 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Bu derece, "sağlıksız (kırmızı)" seviyede bulunuyor.

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan, yoğun hava kirliliği şehir merkezinde görüş mesafesini düşürürken, dün birçok uçak seferi de iptal edilmişti.

Sokağa çıkan Saraybosnalılar, hava kirliliğinden etkilenmemek için ya maske kullanıyor ya da ağız ve burunlarını giysileri ile kapatıyor.

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

EGZOZ VE DÜŞÜK KOLORİLİ YAKACAKLARDAN ÇIKAN GAZLAR

Saraybosna'da kış aylarında "rutin" bir hal alan hava kirliliğinin, eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınma için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

Ülkenin en kalabalık şehri olan Saraybosna'da, geçen yıl hava kirliliğin önemli ölçüde yükselmesinin ardından araçlar plakalarının sonundaki rakamlara göre dönüşümlü trafiğe çıkartılmıştı.

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

SANAYİ ŞEHİRLERİNDE DURUM CİDDİ

Başkent Saraybosna'nın yanı sıra sanayi şehirleri Zenica ve Tuzla'da da kış aylarında ciddi hava kirliliği yaşanıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

"- 0 ile 50 arası: temiz (yeşil),

- 51 ile 100 arası: orta (sarı),

- 101 ile 150 arası: hassas (turuncu),

- 151 ile 200 arası: sağlıksız (kırmızı),

- 201 ile 300 arası: kötü (mor),

- 301 ile 500 arası: tehlikeli (kahverengi)."

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

Saraybosna'da hava kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

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