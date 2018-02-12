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Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir mahalle, bir hayvanda rastlanan şarbon mikrobu nedeniyle karantinaya alındı.

DHA | 12.02.2018 - 11:34..
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturan Mehmet Arslan'ın büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin hastane acil servisine başvurmasıyla ilgili yapılan incelemede, bahse konu hayvanın etinin şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı ortaya çıktı.

Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

YAŞAMINI YİTİREN KADINDA ŞARBON ŞÜPHESİ

Dağıtılan etten aldığı iddia edilen evli ve 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Fatma Çakır,  geçen Çarşamba günü rahatsızlanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

Yapılan incelemede, Fatma Çakır'da şarbon virüsü şüphesi ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp, liste çıkardı.

AYNI MAHALLEDEN 73 KİŞİ ACİLE GİTTİ

Önceki gün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini, 'Halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş’ gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kesilen hayvana ait et ve yörede bulunan bazı hayvanlara ait kan numuneleri de incelenmek üzere Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

ŞARBON MİKROBUNA RASTLANDI

Yapılan analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti.

Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

KARANTİNA BAŞLADI, HAYVANLARLAR AŞILANDI

Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve hayatını kaybeden Fatma Çakır’a ait elbiseleri de imha etti. Karantinaya alınan mahallede 600 civarında küçük ve büyük baş hayvan ise koruyucu aşıyla aşılandı.

Şarbon mikrobu bulundu, mahalle karantinaya alındı

Öte yandan mahallede yer alan bazı camilerin minaresinde yer alan hoparlörlerden de "Köye hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı" şeklinde uyarı anonsları yapıldı.

Bu arada konu hakkında açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

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