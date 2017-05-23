‘Red Sparrow’ filmi için Avusturya'da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.

Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, alkolün etkisiyle direk dansı yaparken kendini kaybetti.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD’li aktris, “Bu görüntüler için pişman değilim. Arkadaşımın doğum günü vardı ve eğlenmeye gittik. O gece çok eğlendim. Üzerimdeki de iç çamaşırı değildi. Bu görüntüler için özür dilemeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Sarhoş Jennifer Lawrence’ın direk dansı performansı VİDEO