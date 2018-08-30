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Sarhoş yolcu, uçağı patlatmakla tehdit etti

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye giden uçaktaki bir yolcu, uçağa bomba koyduğunu iddia etti.

İHA | 30.08.2018 - 13:46..
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Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareket eden ve yerel saatle 19.15’te hareket eden uçaktaki Tacikistan uyruklu 1993 doğumlu yolcu, uçak havalandıktan sonra uçağın hostesine saldırdı.

Host ve hostesler tarafından Tacikistan uyruklu yolcuya alkol testi yapılması gerektiği söylendi.

Sarhoş yolcu, uçağı patlatmakla tehdit etti VİDEO

"KİMSE BENİMLE BAŞA ÇIKAMAZ"

Yolcu ise alkol testi tartışması büyüyünce, “Benim Allah’ım var ama siz şeytansınız. Bu uçağa bomba koydum. Kimse benimle başa çıkamaz. Allah için dua edin.” dedi.

Sarhoş yolcu, uçağı patlatmakla tehdit etti

PİLOT HAVAALANINA GERİ DÖNDÜ

Tartışma devam edince, yolcular da tartışmaya dahil oldu ve bazı yolcular, sorun çıkaran kişiye saldırdı. Olay büyüyünce uçağın pilotu Moskova havaalanına dönüş için izin istedi.

BOMBA BULUNAMADI

Yolcu yüzünden havaalanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Uçağın indirilmesinden sonra yolcu gözaltına alınarak işlemlere başlanıldı. Uçakta yapılan aramada ise bomba tespit edilemedi.

Uçak yapılan aramalardan sonra tekrar Duşanbe’ye hareket etti. Saldırgan yolcunun tutuklanması bekleniyor.

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