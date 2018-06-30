Şarık Tara için cenaze töreni düzenlendi

Tara için Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde öğle namazı vaktinde cenaze töreni düzenlendi.

Camiye cenaze aracıyla getirilen Tara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, oğulları ve sevenleri tarafından musallaya taşındı. Tara'nın tabutunun üzerine çiçekler konuldu.

Cami avlusunda kurulan çadırda, taziyeleri Tara'nın eşi Lale Tara, oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani ve Gülçelik ailesi kabul etti.

Erken saatlerden itibaren taziye için camiye gelen Tara'nın sevenleri, yakınları, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi taziye çadırının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE İŞ İNSANI KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal katıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Sabancı Holding Yönetim kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, iş insanları Faruk Süren, İnan Kıraç, Hüsnü Özyeğin ve çok sayıda isim de törene katılarak aileye taziye dileklerini iletti.

"TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN ADINI DÜNYAYA DUYURDU"

urada gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şarık Tara'yı kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirterek, spor camiasına yaptıkları katkılar nedeniyle kendilerine şükranlarını arz ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Enka Spor Kulübü'nün sporcularının ödül aldığı törende Tara ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın taziye dileklerini aileye ilettim. Yoğun günden var, hükümet adına buradayım." dedi.

Bak, "İTÜ'de okuduğumuz yıllarda Türk inşaat sektöründeki başarılarıyla tüm dünyada adımızı duyuran değerli bir büyüğümüzdü. Biz de kendisini örnek alırdık. Hem iş ailesi hem de spor ailesi adına çok büyük bir değeri kaybettik." diye konuştuk.

Tara'nın eğitim ve spor alanındaki desteklerinden bahseden Bak, ailesiyle sık sık görüştüklerini aktardı.

Bak, "Türk müteahhitlik sektörü için bir duayendi, bir vizyondu. Ortaya koyduğu başarılar, eserler, uluslararası müteahhitlik sektöründeki başarıları unutulmayacak. Spor yönüyle de gençlerimize örnek olan, onların sporla buluşmasına katkı sağlayan bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"TÜRK EKONOMİSİNİN VE DIŞ POLİTİKASININ ÖNEMLİ BİR İSMİNİ KAYBETTİK"

CHP Genel Başkanı Kemal, Kılıçdaroğlu, Tara'nın Türkiye'nin yetiştirdiği önemli iş insanlarından olduğunu belirterek, önemli bir şirketin başında olduğunu söyledi.

Tara'nın sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiren yatırımlar yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bugün kendisini sonsuzluğa uğurluyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. İş dünyasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." dedi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Türk ekonomisinin ve Türk dış politikasının önemli bir ismini kaybettiklerini belirterek, mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Tara'nın öncü bir iş adamı olduğunu belirterek, "Ülkemizi yurt dışına açan öncü isimlerdendi. Kendisi aslında eğitimciydi. Çok teknik adam yetiştirdiğini bilirim. Özellikle Rusya'ya, Türki Cumhuriyetlere çok ciddi açılımları olmuştur. Uzun yıllar komşumuz olmuştur, ülkesini seven duayen bir iş adamıydı. Mekanı cennet olsun. Ülkemiz için büyük bir kayıptır." diye konuştu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Tara'nın inşaat sektörüne katkılarından bahsederek, "Türkiye'nin bugün dünyada inşaat sektöründe önemli sıralarda gelmesinin başlıca aktörlerindendir." dedi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Tara'nın Türkiye'ye müteahhitliği öğrettiğini belirterek, Türkiye'nin batı ve diğer ülkeler ile ilişkilerinde önemli katkılar sağladığını anlattı.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Törenden sonra öğle vaktinde kılınan cenaze namazına yoğun katılım gerçekleşti. Bakan Bak ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk sırada saf tuttu. Törende karşılaşan Bak ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü.

İş, siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda katılımın olduğu törende katılımcılardan helallik alındı.

Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından aile üyeleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Bak ve Kılıçdaroğlu da bir süre tabuta omuz verdi. Tara'nın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.